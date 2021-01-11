Японский авторынок в 2020 году снизился на 12%

Японский авторынок по итогам 2020 года снизился на 12,2% и составил 2 млн 478 тыс. 832 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране восходящего солнца показывает отрицательную динамику третий год подряд, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом году сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 4,9% до 1 млн 264 тыс. 064 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 293800 машины (-17,8%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 210959 автомобилей (-30,8%).

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