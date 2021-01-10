Каковы сроки владения автомобилями в России?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали сроки владения автомобилями в России (до первой перепродажи). При этом в расчет брались легковые машины, находившиеся во владении не более 10 лет.

По данным агентства, на конец 2020 года средний срок владения автомобилем при этих условиях составил 58 месяцев или 4,8 года. Таким образом, жители нашей страны меняют машину в среднем примерно каждые 5 лет.

Что касается разбивки по сегментам, то в премиальном срок владения автомобилем (до первой перепродажи) будет короче – 47 месяцев или 3,9 года. А в массовом сегменте он составляет 59 месяцев, т.е. 4,9 года.

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ