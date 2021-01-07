Компания KIA сменила логотип и девиз бренда

О стратегии внедрения нового логотипа KIA на территориях, входящих в зону ответственности «КИА Моторс Россия и СНГ», а также других изменениях будет сообщено позже.

6 января 2021 года компания KIA Motors Corporation представила новый логотип и глобальный девиз бренда. Как сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя, внедрение нового логотипа свидетельствует о грядущей трансформации бренда, а также выражает стремление KIA к завоеванию позиции лидера будущей индустрии средств и систем мобильности.

Новый логотип напоминает непрерывную рукописную подпись. Он был представлен в ходе пиротехнического шоу, состоявшегося в небе над городом Инчон (Южная Корея). В шоу было задействовано 303 «пиротехнических дрона», которые синхронно выпустили сотни фейерверков. Такое количество специализированных беспилотных летательных аппаратов стало новым мировым рекордом Книги Гиннеса: «Самое большое число БПЛА для одновременного запуска фейерверков».

Обновление логотипа KIA стало продолжением реализации долгосрочной стратегии развития компании «Plan S», представленной в 2020 году. В рамках «Plan S», помимо других обозначенных целей, KIA провозгласила намерения войти в число лидеров глобального рынка автомобилей. Такой цели планируется достичь, сконцентрировав усилия на популяризации электромобилей и предоставлении широкой гаммы услуг мобильности, которые были бы максимально точно адаптированы в соответствии с потребностями каждого клиента и спецификой каждого рынка. Об этом (и не только) можно прочитать здесь.

Отметим, что новая глобальная цель бренда и стратегия будут представлены в ходе онлайн-презентации «Новое лицо бренда KIA» (New KIA Brand Showcase), которая пройдет 15 января 2021 года, в 03:00 по московскому времени, на глобальном канале KIA в YouTube.

Полный список дилеров KIA (и других марок) по городам РФ можно найти в разделе «Дилеры» на сайте «Цена Авто».

Фото: KIA