127 автомобилей Audi и Volkswagen попали под отзыв

«Фольксваген Груп Рус» проведет отзывную кампанию, которая распространяется на 125 кроссоверов Audi Q3 и 2 автомобиля Volkswagen Golf. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2020 году.

В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называется возможность деформации опорной пластины педали тормоза и даже ее отсоединения при усиленном торможении. Это связано с тем, что сварное соединение между педалью тормоза и опорной пластиной педали тормоза могло быть выполнено с нарушениями.

На автомобилях, подпадающих под отзывную программу, будет проверено указанное сварное соединение. В случае выявления его некорректного исполнения, будет заменена педаль тормоза. Данные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Официальные дилеры Audi и Volkswagen проинформируют владельцев этих автомобилей о необходимости визита в дилерский центр для проведения указанных работ.

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Фото: Audi