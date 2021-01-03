Что изменилось для автовладельцев в 2020 году?

Минувший год запомнится автовладельцам не только тем, что мы (в период карантина по пандемии) увидели столицу и крупные города без пробок. Это был год принятия крупных решений – по части регистрации автомобилей, их постановки на учет, изменениям в ОСАГО и многим другим. Давайте вспомним наиболее важные из них… (те, кто забыл, о чем речь или пропустил информацию – могут воспользоваться активными ссылками).

В области регистрации транспортных средств

- С 1 января 2020 года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. Фактически существующий документ был дополнен. Появился запрет регистрировать транспортные средства (как автомобили, так и самоходные машины, прицепы, снегоходы) на несовершеннолетних, а также запрет регистрировать тракторы и снегоходы на двух и более лиц. В августе появилось разъяснительное Постановление к Закону, в нем появилось требование ставить на учет в Гостехнадзоре самоходные машины, прицепы, снегоходы и другие виды техники (при условии, что у них есть двигатель).

- В феврале в МВД заговорили об изменении размеров номерных знаков, а с 4 августа вступил в силу новый стандарт. Появились квадратные номера – для японских и американских иномарок, свои знаки теперь есть у ретроавтомобилей и у мопедов, у внедорожных мототранспортных средств.

- С 1 июля 2020 года в России введены новые нормы для импорта машин с правым рулем. Под запрет к ввозу попали праворульные самосвалы, спецтехника, манипуляторы и седельные тягачи (категории М2 и М3), а владельцам легковых «праворулек» решено отдать на откуп самостоятельное оформление свидетельств о безопасности конструкции.

- С 1 ноября в ПТС и СТС автомобилей стали заносить больше данных.

- С 1 ноября в России ПТС оформляют только в электронном виде (выданные ранее бумажные ПТС остаются в силе). В «цифровом паспорте» отражена некая история автомобиля.

В области ОСАГО

- В феврале Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский законопроект о реформе ОСАГО.

- Выросли продажи электронных полисов ОСАГО, особенно в месяцы карантина.

- 1 июня в ОСАГО были приняты поправки (со сроком ввода в действие – 90 дней), по которым тарифы должны формироваться с учетом штрафов и грубых нарушений со стороны водителя. С 5 сентября вступило в силу Указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО. Страховщики получили доступ к базам ГИБДД, и тарифы стали более индивидуальными. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширился на 10% вверх и вниз.

- С 1 ноября упростился порядок оформления мелких аварий (при желании извещение о ДТП по европротоколу теперь можно сделать электронным, причем, в любом регионе).

- Во время карантина, начиная с 1 марта, автовладельцам было разрешено приобретать полисы ОСАГО без диагностических карт. Но оговорено, что эти карты нужно оформить не позднее 31 октября. С 1 ноября полис без наличия диагностической карты стали признавать недействительным.

- Между тем, с 27 июля 2020 года в нашей стране вступила в силу новая редакция статьи 171 Уголовного кодекса, согласно которой покупка диагностической карты у лиц и организаций, неаккредитованных РСА (Российский Союз Автостраховщиков), стали считать преступлением.

По удостоверениям и медицинским справкам для водителей

- В июле 2020 года в практику медосмотров водителей Минздрав запланировал ввести дополнительный анализ – на СDТ: в крови и моче искать белок, наличие которого показывает количество алкоголя, выпитого человеком за неделю. Сроки внедрения этих анализов Минздрав уже не раз переносил, назначена очередная дата для внедрения новшества – 1 января 2021 года.

- C 3 декабря водительское удостоверение теперь имеет дополнительное наименование – на французском и английском языках.

В области изменения ПДД и их нарушений

Министерствам и ведомствам необходимо выполнять «майские» указы президента, озвученные еще в 2018 году. Одно из принятых направлений – снижение смертности на российских дорогах. Ближайшая цель – к 2024 году достичь показателя не более 4 смертей в авариях на 100 тысяч населения (а к 2030 году стоит задача вообще свести этот показатель к нулю). А посему над задачей, как изменить дорожную статистику в лучшую сторону ломают головы как депутаты, так и представители профильных ведомств…

- 30 января 2020 года опубликован проект нового Кодекса по административным правонарушениям, который спровоцировал горячие споры из-за размера предлагаемых Минюстом штрафов. В ответ на критику Минюст объявил, что намерен оставить в новом Кодексе 50%-ный дисконт в оплате штрафов, и эта мера будет способствовать смягчению наказания. В феврале рабочая группа при Общероссийском народном Фронте предложила разделить водителей на категории – в зависимости от того, как часто они совершают нарушения на дороге. И высокие штрафы назначать в зависимости от индивидуального коэффициента риска, который у каждого водителя будет свой. В марте выяснилось, что Минюст в доработанной версии Кодекса оставит те же штрафы, что есть в действующей версии, потому что повышением штрафов проблему аварийности на дорогах не решить.

- В течение года на разных уровнях велись споры на тему, снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч или нет. Однако в ноябре стало известно, что МВД решительно выступает против такой инициативы.

- В кулуарах Думы и правительства родилось мнение, что в России с целью безопасности нужно коренным образом менять подход к состоянию дорог и …увеличивать скорость на обустроенных трассах. Так, летом на ряде участков трассы «Нева» (N11) максимально допустимую скорость увеличили до 130 км/ч. Собственно, революции не произошло, так как первые такие скоростные участки появились еще три года назад.

- С 1 июля утратил свой статус именной знак «Инвалид» на автомобилях. ГИБДД получила доступ к Федеральному реестру инвалидов.

- В конце декабря совет Федерации одобрил закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты.

Многое из того, что активно обсуждалось в 2020 году, готовится к внедрению в жизнь в 2021 году – «красивые номера» машин начнут продавать с аукционов, появятся изменения в процедуре экзаменов в автошколах, подготовлены поправки по борьбе с тонировкой стекол и езде на неисправных автомобилях, а главное – весной должна вступить в действие масштабная реформа техосмотра. Мы обязательно расскажем вам об этих изменениях. Оставайтесь с нами!