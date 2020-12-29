Zotye намерена представить в России новые модели

Бренд Zotye должен остаться на автомобильном рынке. Банкротство его главного акционера – компании Tech-New Group – вовсе не означает, что крах потерпит и дочерняя структура. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в российском представительстве марки.

Сейчас компания Zotye Auto находится под контролем государства КНР и в 2021 году планирует сменить владельца. Это будет крупная китайская государственная компания из автомобильного сектора, рассказали в компании «Зоти Моторс Рус».

Очевидно, что от событий в Китае во многом зависят и перспективы марки за рубежом. На данный момент компания «Зоти Моторс Рус» продолжает свою работу на российском рынке в прежнем режиме и оказывает всестороннюю гарантийную поддержку владельцам автомобилей Zotye.

Формально в актуальной линейке компании на российском рынке есть два кроссовера – T600 и Coupa. Но на практике найти их сложно – автомобили у дилеров почти закончились. В октябре и ноябре Zotye не смогла продать в России ни одной машины. А по итогам 11 месяцев объем реализации упал на 88% – до 188 автомобилей. Все это происходит на фоне новостей о сложном финансовом положении бренда в Китае.

Между тем, в представительстве Zotye в следующем году пообещали представить на российском рынке новые модели, однако их названия не раскрыли.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: AutoWP.ru