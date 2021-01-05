Что приготовил автовладельцам 2021 год?

Изменения в жизни автовладельцев должны были начаться уже с 1 января 2021 года. Давайте вспомним о том, что нового уже успели пообещать нам министерства и ведомства, связанные с транспортом и передвижением по дорогам. Пройдя по ссылкам, вы можете узнать об этом подробнее, а мы сегодня только проведем их «инвентаризацию», чтобы ни о чем важном не забыть.

Во-первых, для россиян буквально с 1 января 2021 года обещают начать организовывать продажи «красивых автомобильных номеров», в том числе и через аукционы. Во-вторых, на протяжении всего года (вплоть до 31 декабря 2021 года) в нашей стране будут отменены таможенные пошлины на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой (норму ввели еще летом 2020 года). Речь идет как о новых, так и о подержанных электромобилях.

Кроме того, нас ждут новые, более дорогие, медицинские справки при прохождении водительской медкомиссии. Практическую часть экзаменов в ГИБДД для получения прав усложнят. Теоретическая часть экзаменов также изменится. С 1 марта в нашей стране все-таки обещают запустить полномасштабную реформу техосмотра, которую уже неоднократно откладывали по разным обстоятельствам, в том числе и из-за пандемии.

С 1 июня появятся штрафы за целый ряд неисправностей, которых в «запретном» перечне ГИБДД раньше не было. Минтранс также подготовил новый проект поправок к ПДД, предусматривающий новые правила тонировки и соблюдения скоростного режима. Новый проект также регламентирует запреты и штрафы за стоянку на «островках безопасности». До 1 февраля был отложен вопрос по тюнингованным автомобилям – вероятно, к нему вернутся (речь шла о запрете на регистрацию конструкционных изменений дистанционно, с помощью фотографий.

Помимо всего прочего, в КоАП, вероятнее всего, появится новая административная ответственность – за неоплату проезда по платным трассам, во всяком случае Совет Федерации новое наказание уже одобрил. Еще одно новшество – уже в первой половине года для россиян через портал услуг будет доступна новая услуга – возможность заключения электронного договора купли-продажи автомобиля.

К сожалению, мы все понимаем, что автомобили в новом году будут расти в цене – этому будет способствовать как нестабильность рубля, так и введение для автопроизводителей отложенного ранее утилизационного сбора.

Из приятных новостей для тех, кто планирует менять свой автомобиль или приобретать первый – только то, что Правительство продлило программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года, а также программы льготного лизинга «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг».

Фото: АВТОСТАТ