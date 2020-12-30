Honda в 2022 году прекратит поставки новых автомобилей в Россию

Компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба японской марки. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

В настоящее время дилерская сеть Honda в России насчитывает 21 предприятие. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года в нашей стране было продано 1383 машины японской марки (-15%), согласно данным АЕБ. Безусловным бестселлером Honda в России остается кроссовер CR-V – с начала года на нем остановили свой выбор 1127 покупателей. Кроссовер Honda Pilot в прошлом месяце разошелся в количестве 256 единиц.

Напомним, в октябре на российском рынке стартовали продажи обновленного кроссовера Honda CR-V 2020 модельного года. Как и ранее, модель предлагается в четырех стандартных комплектациях Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige по цене от 2 млн 369 тыс. 900 рублей до 3 млн 039 тыс. 900 рублей. Автомобиль оснащается 2,0-литровым или более мощным 2,4-литровым двигателем. Максимальная комплектация Prestige доступна только с 2,4-литровым силовым агрегатом.

Кроссовер Honda CR-V 2020 модельного года получил новые передние и задние бамперы, решетку радиатора и колесные диски. Также был подкорректирован дизайн задних фонарей и хромированной накладки двери багажника – они стали темнее. В салоне автомобиля была переработана центральная консоль, которая получила более эргономичное расположение элементов управления и ниш для хранения вещей.

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