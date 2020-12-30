АВТОВАЗ показал салон LADA Niva Travel

АВТОВАЗ раскрыл на официальном видео интерьер новой LADA Niva, получившей приставку Travel в названии. Несмотря на то, что внешне внедорожник серьезно обновился, салон модернизация не затронула.

Как пишет портал Motor.ru, интерьер в точности копирует Niva, которая продавалась еще под брендом Chevrolet: та же приборная панель, центральная консоль и трехспицевый руль, а также возвышающийся экран мультимедийной системы, появившийся на этом внедорожнике в 2019 году. Единственное отличие – логотип LADA на руле, который пришел на смену эмблеме Chevrolet летом этого года. При этом надпись «Niva» на центральной консоли по-прежнему выполнена шрифтом GM, хотя на кузове разместили шильдик в едином стиле LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство внедорожника LADA Niva Travel стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» 21 декабря. По предварительным данным, у дилеров новинка появится в начале 2021 года.

Переднюю часть LADA Niva Travel отличают новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистую решетку радиатора и новые фары. Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков подчеркивают внедорожные характеристики модели. Задняя часть так же изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Все автомобили LADA Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

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