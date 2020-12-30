В ноябре авторынок Казахстана вырос на 24%

В последний месяц осени жители Казахстана купили 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 24% больше, чем в ноябре 2019 года. Таким образом, рост казахстанского авторынка длится уже семь месяцев подряд, а его показатель превышает 20%.

Лидером местного рынка в ноябре стал корейский бренд Hyundai – в этот период казахстанцы приобрели 2150 таких автомобилей, что на 33% больше, чем год назад. Следом идет Chevrolet (1710 шт.), объем покупок которого увеличился в 24 раза. Третьей стала российская LADA с результатом 1240 автомобилей и ростом на 3%. В ТОП-5 самых популярных марок также вошли Toyota (710 шт.; -43%) и KIA (580 шт.; +53%).

В модельном рейтинге первую строчку занял седан Chevrolet Cobalt, который в ноябре разошелся тиражом в 920 экземпляров. Далее следует седан Hyundai Accent (Solaris), купленный в количестве 830 единиц. На третьей позиции – седан Chevrolet Nexia (560 шт.). На четвертой строчке расположилась LADA Granta (550 шт.), а замкнул пятерку моделей-лидеров на рынке Казахстана в ноябре кроссовер Hyundai Tucson (460 шт.).

Добавим, что по итогам 11 месяцев 2020 года жители Казахстана приобрели 74,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 22% превышает аналогичный показатель 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Chevrolet