В 2020 году с российского рынка ушло 23 модели

Безусловно, 2020 год был очень непростым для автомобильного рынка России, однако, изменения, произошедшие в модельных рядах брендов, нельзя назвать критическими. Как подсчитали специалисты сайта «Цена Авто», всего за весь прошлый год сегмент легковых автомобилей покинули 23 модели. Рассмотрим этот процесс в хронологическом порядке.

Январь-февраль

Компания Chery завершила в России продажи компактного кроссовера Chery Tiggo 2, который вышел на рынок в апреле 2017-го и к началу 2020-го разошелся тиражом в 1 991 автомобиль, включая 251 машину в 2019 году. Модель предлагалась в трех комплектациях по цене от 749,9 тыс. до 849,9 тыс. рублей.

В середине января еще одна китайская модель ушла с рынка – пикап Foton Tunland. Теперь у этого китайского бренда в линейке легковых автомобилей осталась только одна модель – внедорожник Sauvana. Продажи Foton Tunland в России были невелики – за 5 лет, начиная с 2014 года, было продано всего 144 таких пикапа. До последнего времени Tunland предлагался от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 599 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

В марте российский рынок не покинула ни одна модель.

Апрель

В середине весны руководство Haval снизило цены на кроссовер Haval H6 и, по сути, начало его финальную распродажу. Вплоть до октября 2020 года в нашей стране было продано порядка 2 200 экземпляров этого кроссовера. Напомним, долгое время Haval H6 был бестселлером марки на российском рынке. С 2015-го по 2019 год эта модель разошлась тиражом более чем в 10 тыс. экземпляров. Последняя цена модели первой генерации составляла от 1,15 до 1,34 млн рублей. Однако в ближайшем будущем возможно появление второго поколения Haval H6 в линейке китайского бренда.

В мае российский рынок не покинула ни одна модель.

Июнь

Еще один кроссовер Haval покинул российский рынок в июне – с официального сайта представительства бренда пропала информация о Haval H2. Напомним, что продажи этой модели в России начались в конце 2015 года, и по официальной статистике, к июню 2020-го компактный H2 разошелся тиражом около 2000 штук. При этом в Россию не стали привозить обновленный Haval H2, который доступен не только в Китае, но и в некоторых странах СНГ.

Кроме того, в начале лета российский рынок покинули компактвэны Renault Dokker и Dokker Stepway. Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года, а в июле 2019 года российские дилеры начали продажи нового Dokker Stepway. За весь 2019 год продажи этих моделей составили 1044 и 387 единиц соответственно.

Июль

В июле компания Chery в рамках обновления ряда объявила о завершении продаж в России кроссоверов Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 5. Напомним, продажи Chery Tiggo 5 начались на российском рынке в 2014 году, Tiggo 3 – в 2017-м. Согласно официальной статистике, к июлю 2020-го всего в нашей стране было реализовано 5941 кроссовер Tiggo 5 и 8215 автомобилей Tiggo 3.

2 июля российские дилеры Subaru начали прием заказов на ограниченную версию бизнес-седана Subaru Legacy / Legacy Ultimate. Ограниченная партия из 77 автомобилей стала последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в нашу страну поставляться не будет. Стоимость Legacy Ultimate в единственной доступной комплектации составляет 2 млн 819 тыс. 900 рублей, и отдельные экземпляры до сих пор можно найти у дилеров марки.

В августе российский рынок не покинула ни одна модель.

Сентябрь

В сентябре прекратились поставки родстера Mercedes-Benz AMG GT. Эта модель в России также не пользовалась спросом – в 2020 году единственный экземпляр родстера Mercedes-Benz AMG GT был продан в июне.

Кроме того, с автомобильного рынка ушло спортивное купе Toyota Supra, продажи которого в нашей стране возобновились в июне 2019 года после 17-летнего отсутствия. Однако модель не пользовалась спросом у российских покупателей – в 2019 году было продано всего 10 таких спорткаров, а в 2020-м – 15.

Октябрь

В октябре в России завершились официальные продажи представительского седана Cadillac CT6, который присутствовал на нашем рынке всего два года. Его стоимость начиналась от 4 млн 850 тыс. рублей. В начале 2020 года концерн General Motors завершил производство модели в США, соответственно, прекратились и поставки модели на российский рынок. Сейчас Cadillac CT6 продолжают выпускать в Китае и продают только на местном рынке.

Компания KIA перестала продавать в России KIA Sorento Prime, который вместе с Sorento предыдущего поколения, уступил место новому, «четвертому», Sorento. Российский рынок оказался чуть ли не единственным в мире, где «второй» Sorento прожил столь долгую конвейерную жизнь: в остальных странах эта модель ушла в отставку сразу после выхода третьего поколения в 2014 году.

Ноябрь

С появлением в модельном ряду Chery нового Tiggo 7 Pro, китайский бренд прекратил поставки его «младшего брата» – Chery Tiggo 7. У нас эта модель была представлена в двух комплектациях по цене от 1 229 900 руб.





В ноябре компания General Motors завершила поставки автомобилей Chevrolet Camaro. Как сообщили в российском представительстве GM, возобновление продаж модели на нашем рынке не планируется. Стоит отметить, что именно Chevrolet Camaro был самым продаваемым новым спорткаром в России. В прошлом году дилеры продали 268 таких машин, что позволило «американцу» обогнать купе BMW 8 серии и Porsche 911.





Российский рынок покинул кроссовер Renault Koleos. Как сообщили в пресс-службе французской марки, поставки этой модели в нашу страну были прекращены еще в начале года, и возобновлять их пока не планируется.





Лифтбек Volkswagen Arteon больше не продается на российском рынке. Информация о модели исчезла с официального сайта марки. Как пояснили в российском представительстве Volkswagen, лифтбек Arteon является нишевой моделью и поставлялся в Россию ограниченной партией, примерно в 100 экземпляров. К ноябрю 2020-го все они были распроданы.

Декабрь

10 декабря 2020 года компания Nissan заявила о завершении производства автомобилей Datsun в России, которое осуществлялось на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти. Таким образом, наш авторынок лишится сразу двух бюджетных моделей – седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO. Пик продаж этих автомобилей пришелся на 2015 год, когда их было реализовано 32 тыс. экземпляров. Всего же с июля 2014-го по ноябрь 2020-го в России было продано 143,5 тыс. автомобилей Datsun.

В декабре закончилась квота на «горячий» хэтчбек Hyundai i30 N, которая была выделена для нашего рынка, и машин у дилеров уже не осталось. Однако в представительстве корейской марки сообщили, что в 2021 году компания планирует вернуть модель в Россию, причем уже в рестайлинговом варианте. Напомним, что на российском рынке модель предлагалась в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate стоимостью 2 млн 200 тыс. рублей и 2 млн 350 тыс. рублей соответственно.

Японский бренд Infiniti заявил о модернизации модельного ряда и вывел из своей продуктовой линейки купе Infiniti Q60 и седан Infiniti Q50. Как сообщили в представительстве японской марки, в следующем году компания сосредоточится на сегменте SUV, а возобновлять поставки купе и седана после реализации их остатков у дилеров компания не планирует.





Марка Jeep прекратила продажи в России кроссовера Jeep Cherokee – эта модель исчезла из официальной линейки на сайте производителя. Запас таких автомобилей у дилеров кончился, и Jeep больше не планирует заказывать эту модель из Америки. В последние годы Cherokee продавался хуже других моделей марки – за шесть лет Jeep реализовал в нашей стране всего 2,4 тыс. кроссоверов последнего поколения.