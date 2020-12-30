КАМАЗ планирует с 2024 года прекратить выпуск грузовиков поколения К4

КАМАЗ планирует с 2024 года прекратить производство грузовиков поколения К4 и сосредоточиться на премиум-сегменте – выпуске тягачей K5 , заявил гендиректор компании Сергей Когогин.

«От К3 мы, к сожалению, отказаться не сможем: во-первых, силовые структуры, они по-прежнему на старом модельном ряде, во-вторых, конечно, ценовое позиционирование этих машин – особенно в коммуналке, в сельском хозяйстве – оно по-прежнему остается ключевым, и мы вынуждены это поддерживать. К4 мы, скорее всего, с 2024 года выпуск прекратим, снимем с конвейера», – отметил глава КАМАЗа, которого цитирует агентство «ТАСС». Сейчас КАМАЗ выпускает автомобили семейства К3, К4 и К5.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ, по предварительным данным, реализовал за 2020 год около 36,5 тыс. грузовых автомобилей (+3%), в том числе на внутреннем рынке продано 32,2 тыс. единиц (+6%), на экспорт отправлено около 4,3 тыс. машин (-14%). Компания планирует закончить 2020 год с выручкой более 200 млрд рублей.

Напомним, ранее совет директоров КАМАЗ на заключительном в текущем году заседании утвердил бизнес-план компании на 2021 год. Планируемая реализация в 2021 году составит 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР.

Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на будущий год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда до 11 тыс. штук против 8,5 тыс. машин в 2020-м, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе продажа 1 тыс. газомоторных тягачей КАМАЗ-5490 на КПГ и СПГ и вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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