Российские автозаводы возобновляют работу после зимних каникул

АВТОВАЗ, предприятия «ЛАДА Запад Тольятти» и «ЛАДА Ижевск», российские заводы Hyundai, Renault, Haval, «Соллерс Форд», «Автотор» и производственная площадка «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде возобновляют работу после зимних корпоративных отпусков. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службах предприятий, уточнив, что производство автомобилей будет осуществляться в прежнем режиме.

Напомним, ранее АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по господдержке автомобильной отрасли, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров. Между тем, компания отмечает существующие неопределенности относительно дальнейшего развития рынка в 2021 году, который, по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года. В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в первом квартале АВТОВАЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест и уникального коллектива АВТОВАЗа.

«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году продолжит восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.