Renault Arkana в ноябре вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Renault в ноябре реализовали 13852 автомобиля – на 8% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 116262 машины, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 4211 потребителей (+38%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 3453 единицы. Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2218 реализованных автомобилей (-10%). Продажи кроссовера Kaptur составили 2035 машин, что на 20% выше показателя годичной давности. Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам прошлого месяца нашел 1878 покупателей (-1%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году на российском рынке начнутся продажи кроссовера Renault Duster нового поколения. В настоящее время на заводе компании в Москве полным ходом идет подготовка к его производству.

Автомобили Renault (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.