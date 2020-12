Skoda в ноябре увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в ноябре реализовали 9666 автомобилей – на 7% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 84930 машин, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в ноябре стал компактный лифтбэк Rapid второго поколения с показателем 3805 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи увеличились на 11% и составили 2827 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 1716 российских покупателей.

Между тем, российские дилеры Skoda распродают автомобили Octavia третьего поколения – в прошлом месяце их реализация составила 1136 единиц (-65%). А в середине ноября в продажу поступила новая Skoda Octavia, которая на начальном предложена с двигателем 1.4 TSI/ 150 л.с. в сочетании с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. Цены на модель начинаются от 1 млн 409 тыс. рублей в комплектации Active Plus, от 1 млн 499 тыс. рублей в комплектации Ambition Plus и от 1 млн 700 тыс. рублей в комплектации Style Plus. В первом квартале 2021 года новая Skoda Octavia будет также доступна с двигателями 1.6MPI/110 л.с. и 2.0TSI/190 л.с.

