В 2020 году в России отозвано около 650 тысяч автомобилей

Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2020 году согласовал 146 отзывных кампаний транспортных средств. Общее количество отозванных автомобилей составило 647561 единиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по итогам 2019 года было согласовано 139 отзывных программ, затронувших 649594 автомобилей. А всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало уже более 4 млн транспортных средств.

Как отмечается, причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний Росстандарта в рамках госнадзора. Так, в 2020 году по предписаниям Росстандарта согласовано 7 программ с общим количеством 1404 отозванных транспортных средств. Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности. В любой момент автовладелец может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.

В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Иногда под отзывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с конвейера. В 2020 году под отзыв подпали автомобили премиум-класса Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, компания «Тойота Мотор» отозвала порядка 239 тыс. автомобилей, АВТОВАЗ» в 2020 году объявлял четыре добровольных отзыва, под которые подпали около 104 тыс. автомобилей, более 40 отзывных кампаний объявляла за 2020 год компания «Мерседес-Бенц Рус».

Как отмечает директор по послепродажному обслуживанию «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Владислав Захаров, большое количество говорит не о проблемности автомобиля, а только об объеме продаж. То есть нельзя говорить, что эти автомобили имеют плохое качество – глобальные проблемы поставщиков касаются всех одинаково. Прошло то время, когда у каждого бренда были свои отличные от других поставщики деталей. Сегодня очень много производителей автокомпонентов работает сразу с многими брендами (Bosch, TRW, ZF, Denso, NGK, Jatco, Asin и т.д.). Если у того или иного поставщика автокомпонентов возникает проблема качества, то она автоматически передается на несколько брендов (самая показательная и на слуху – проблема с газогенераторами подушек безопасности производства фирмы Takata – бренды Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Mazda, Subaru, Ford).

«Согласно аналитическим отчетам, Россия занимает лидирующее место по активности в проведении сервисных кампаний. При этом важно отметить, что сервисные кампании, как правило, во всех странах запускаются в одно время. Производители отрабатывают и дорабатывают свой продукт, делая тем самым его только лучше. Это стандартные мероприятия и признак заботы производителя об эксплуатации своих автомобилей, которые он выпустил на рынок. И это вовсе не говорит о ненадлежащем качестве моделей. Было бы намного хуже, если производитель закрыл глаза и не занимался послепродажной поддержкой. В приезде в сервис и выполнении той или иной кампании по просьбе завода-изготовителя нет ничего критичного», – рассуждает директор по сервису и запчастям «АВИЛОН. Volkswagen» Константин Епанешников.

По словам заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, большинство автовладельцев положительно относятся к отзывным кампаниям. Но, к сожалению, есть еще автовладельцы, которые не предоставляют автомобили на ремонтные воздействия и подвергают риску как свою жизнь и здоровье, так и окружающих, несмотря на то, что все мероприятия в рамках согласованной Росстандартом программы мероприятий бесплатны для владельцев транспортных средств. Доля таких «отказников» порой доходит до 40%.

«При этом западные потребители более дисциплинированны, так как проведение отзывных кампаний контролируется законодательно. Российские же потребители, с одной стороны, привыкли больше доверять силе бренда и японскому качеству (если говорить о марках Toyota и Lexus), которое он гарантирует, а также надеются на тот самый «русский авось» и игнорируют приглашения официальных дилеров. Существует также доля автолюбителей, которые приобрели автомобили на вторичном рынке и обслуживаются у «серых» дилеров или в гаражных мастерских и, к сожалению, не до конца уверены в том, что у официальных дилеров им могут произвести работы и сделать замену по отзывной кампании бесплатно», – говорит эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев.

Подробнее о влиянии отзывных кампаний на имидж автопроизводителей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».