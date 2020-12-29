Петербургский завод Hyundai в 2020 году снизил производство на 10%

Петербургский завод Hyundai по итогам 2020 года выпустил более 219 тыс. автомобилей, что на 10% ниже показателя годичной давности (245 тыс. машин). В частности, с конвейера предприятия сошло 54 тыс. седанов Hyundai Solaris и 75 тыс. кроссоверов Hyundai Creta, сообщает пресс-служба корейской марки. Оставшиеся 90 тыс. автомобилей пришлись на седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Как отмечает директор производственного управления «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак, на предприятии был спад объемов производства во втором квартале, когда завод работал не на полную мощность и были закрыты дилерские центры. Но по итогам второго полугодия предприятие продемонстрировало рост объемов выпуска по сравнению с 2019 годом, что позволило удовлетворить высокий спрос на рынке.

Все модели, выпускаемые предприятием, являются одними из самых востребованных на российском рынке, а кроссовер Hyundai Creta – бессменным лидером продаж в сегменте SUV. Объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в 2020 году составил свыше 20 тыс. единиц, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в первом квартале 2020 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. В сентябре на предприятии стартовал выпуск обновленного седана KIA Rio, а в ноябре – нового кросс-хэтчбека Rio X.

В 2021 году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить 230 тыс. автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю. В планы предприятия на следующий год входит также начало производства кроссовера Hyundai Creta второго поколения, который должен поступить в продажу в июне 2021 года.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».