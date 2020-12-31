10 марок повысили цены во второй половине декабря

Уходящий 2020 год продолжает ставить антирекорды: вместо ожидаемых скидок и «заморозки» цен еще 10 компаний повысили стоимость своих автомобилей во второй половине декабря*. Это выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе проведения мониторинга цен на новые автомобили в России.

Так, в прошлом году за аналогичный период изменение стоимости было отмечено только у 3 марок, при этом у одной из них оно было разнонаправленным. Теперь же эксперты отмечают, что ни одна из компаний в конце года не снизила цены ни на одну модель и ни в одной из комплектаций.

В массовом сегменте выделяются китайские марки, у которых прибавку получила большая часть модельного ряда – Changan (на 1,6 – 2,3%), GAC (на 4,3 – 5,3%) и Geely (на 1,1 – 4,3%). Новые прайс-листы получили по две модели у Nissan (на 0,9 – 2,4%) и Mitsubishi (на 1,2 – 3,9%). Отдельные комплектации кроссовера Skoda Kodiaq также стали дороже на 1,4 – 5,2%.

В премиальном сегменте британский MINI поднял цены сразу на всю продуктовую линейку (на 1,6 – 3,5%), а японский Lexus – на ее большую часть (на 1,2 – 4,9%). Кроме того, 5 моделей Audi из 25, представленных в России, получили прибавку в 1,4 – 3,6%.

Отдельно отметим баварскую марку BMW, которая объявила о повышении цен с 1 января 2021 года на 22 модели из 28, официально продающихся в нашей стране. Здесь рост стоимости варьируется в пределах от 1,8% до 13,9%.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 декабря 2020 года

Фото: АВТОСТАТ