«Валдай-Next» поступит в продажу в начале 2021 года

Горьковский автозавод объявил цены на новый среднетоннажный грузовик «Валдай-Next». Бескапотную новинку, которая появится у дилеров в начале следующего года можно будет купить за 2 млн 280 тыс. рублей, сообщает портал Motor.ru.

«Валдай-Next» получил бескапотную кабину от китайского Foton Ollin CTS образца 2016 года. Ее будут доставлять с автозавода из Поднебесной уже в собранном и окрашенном виде, с установленными стеклами, готовым интерьером и всей необходимой фурнитурой. Новый грузовичок построен на одном шасси с «ГАЗоном-Next». Новинка получила тот же ведущий мост, подвеску, а также лонжероны рамы, тормозную систему и рулевое управление.

В движение «Валдай-Next» будет приводить 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF, мощность которого снизят с 149 до 130 л.с. В паре с агрегатом будет работать новая 6-ступенчатая механическая коробка передач, разработанная инженерами Горьковского автозавода. При полной массе в 6700 кг грузоподъемность «Валдая-Next» составит 3700 кг. Таким образом, новый грузовик занял нишу между 4600-килограммовыми модификациями «ГАЗели-Next» и 8700 килограммовыми «ГАЗонами Next».

По мнению специалистов ГАЗа, новый «Валдай-Next» позволит автозаводу занять до 50% рынка среднетоннажных грузовиков в России. Годовой объем продаж должен составить около 3 тыс. машин. Основными конкурентами новинки станут бескапотные грузовики Hyundai Mighty, Isuzu Elf и Hino 300.

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Фото: ГАЗ