Aston Martin в ближайшие два года представит десять новинок

Британская марка Aston Martin в течение двух лет представит десять новых вариантов существующих моделей, причем в приоритете будет кроссовер DBX. Об этом рассказал главный исполнительный директор Aston Martin Тобиас Моерс, однако названия моделей не уточнил.

Согласно последним данным, превращение Lagonda (принадлежит Aston Martin) в электрический бренд поставлено на паузу и все силы брошены на развитие семейства DBX. Причем для кроссовера заявлено сразу несколько новых вариаций – от семиместной и «купе» до гибридной и электрической, пишет портал Motor.ru.

А вот чего в Aston Martin не скрывают, так это происхождение силовых установок для будущих моделей. Как и прежде, поставщиком выступит Mercedes-AMG, только теперь астоновские агрегаты будут разрабатывать в индивидуальном порядке. То же самое относится к гибридным и электрическим системам: их Aston Martin будет закупать у AMG и с его помощью адаптировать под собственные нужды. Первый гибрид компания может представить в 2023 году, а первый электромобиль – не позднее 2026 года.

При этом в Aston Martin не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются и дальше продавать такие автомобили и даже попытаются сохранить моторы V12 – но это уже будет зависеть от спроса.

Какие модели других брендов можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Aston Martin

