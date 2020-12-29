«ОАК-РРТ» открывает центры по продаже автомобилей с пробегом

Автохолдинг «ОАК-РРТ» открывает в регионах центры по продаже автомобилей с пробегом под брендом «РРТ-Автомаркет». Первоначальный объем инвестиций в проект составит, по оценкам экспертов, от 250 млн рублей – это стоимость аренды автоцентров, оборудования и выкуп автомобилей, пишет портал «Новый проспект».

«Рынок Петербурга перенасыщен, поэтому здесь мы особого развития не видим. На сегодняшний день мы открыли четыре центра в Пскове, Великом Новгороде, Белгороде и Брянске. Это отдельно стоящие арендованные автоцентры по продаже автомобилей с пробегом. В первый год мы планируем ежегодно продавать в каждом автоцентре около 1200 автомобилей. В планах открыть автоцентры по продаже автомобилей с пробегом еще в нескольких регионах. Сроки окупаемости проекта составят около 1,5 лет», – рассказал управляющий «ОАК-РРТ» Сергей Новосельский.

По его словам, решение создавать площадки для продажи автомобилей с пробегом в регионах связано с тем, что там выше доходность, а рынок пока не так сильно занят официальными дилерами. «Мы соблюдаем все стандарты официальных дилерских предприятий. Качественные автомобили, прошедшие обследование и с гарантией от официального дилера, имеют огромный потенциал для продажи», – говорит Сергей Новосельский.

В Петербурге автодилеры уже несколько лет активно развивают площадки для машин с пробегом. В октябре 2019 года автоцентр в Мурино открыл автохолдинг «Максимум», в проект уже инвестировано около 700 млн рублей и планируется вложить еще 200 млн рублей. В течение 1–1,5 лет планируется выйти на продажи 25 тыс. автомобилей в год, сроки окупаемости проекта оцениваются в 4 года.

Еще один проект по продаже автомобилей с пробегом в 2018 году запустила ГК «Аксель». Всего у компании пять площадок: по одной в Мурманске, Архангельске и три в Петербурге, в том числе отдельный проект в Буграх. По итогам года «Аксель» продаст около 7,5 тыс. машин с пробегом, из них треть – на отдельной площадке в Буграх. В следующем году там планируют продавать до 5 тыс. машин в год.

Как отмечает ведущий аналитик агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, рынок автомобилей с пробегом примерно в 4 раза крупнее нового, а доля дилеров там еще мала, им есть куда расширять бизнес. «Кроме этого на «вторичке» машины дешевле. Предложений и выбора значительно больше. Да, подержанный автомобиль – не новый, но в нынешнее время – неплохая альтернатива», – говорит он. По оценкам эксперта, в целом по стране официальные дилеры продают почти 26% автомобилей с пробегом в сегменте до 10 лет, и он является наиболее востребованным.

Аналитики «АВТОСТАТа» отмечают, что в 2021 году рынок машин с пробегом останется на уровне 5,5 млн автомобилей. А дилеры наблюдают рост спроса на них на 5–10%, что связано с дефицитом и подорожанием новых машин.

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Фото: «РРТ-Автомаркет»