«Автотор» в 2021 году планирует увеличить долю полномасштабного производства до 50%

Калининградский завод «Автотор» в 2021 году планирует существенное увеличение объемов производства автомобилей по полному циклу (сварка, окраска, сборка) – около 50%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что углубление технологии производства предполагает существенный рост количества производственных операций и создает дополнительные рабочие места.

Более 200 рабочих мест по различным специальностям, включая специалистов сварочного, окрасочного и сборочного производства, будет обеспечено в соответствии с планируемым объемом выпуска автомобилей по полному циклу в 2021 году. По предварительным данным, в 2020 году «Автотор» выпустил около 150 тыс. автомобилей, прогнозный показатель на 2021 год – на том же уровне.

Напомним, в июне 2019 года «Автотор» подписал с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области специнвестконтракт, который станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области. Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня.

В рамках исполнения обязательств по специнвестконтракту ранее на заводе «Автотор» в октябре 2019 года введена в эксплуатацию новая линия сварки для кузовов мощностью до 30 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в оснащение новой сварочной линии на производстве «Автотор» составил свыше 20 млн евро. Общая мощность сварочного комплекса составляет до 100 тыс. кузовов в год. Здесь работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей Hyundai и KIA, а также линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD.

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Фото: «Автотор»