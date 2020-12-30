Renault открыла новый дилерский центр в Борисоглебске

Компания Renault Россия открыла второй дилерский центр, выполненный в новой дизайн-концепции Renault Evolution, – «АКБ» (ГК «Боравто») в Борисоглебске. Он стал четвертым по счету в Воронежской области, где бренд занимает пятое место по объему продаж, сообщает пресс-служба Renault.

Согласно новым стандартам оформления в пространство нового шоу-рума интегрированы оригинальные элементы визуализации, такие как: digital-тотем, brand-wall и ТВ-модуль с 55” монитором touch-screen, где клиент может сконфигурировать свой новый автомобиль и подобрать необходимые аксессуары. Новая палитра – с оранжевым, красным и фиолетовым цветами – и отделка с применением искусственного камня в интерьере меняют привычный вид дилерского центра Renault.

Новый шоу-рум входит в единый комплекс «АКБ» с административно-техническими помещениями. Шоу-рум площадью 206 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 3 автомобилей. Автосалон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, зонами ожидания с Wi-Fi, комфортной зоной выдачи новых машин. Общая площадь сервисной зоны составляет 279 кв.м и оборудована 6 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. Ожидая в салоне выдачу автомобиля, клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 116262 автомобиля, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,6%, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».