Первый дилерский центр Genesis начал свою работу

Первый дилерский центр Genesis, построенный по новым стандартам бренда, открыл свои двери для клиентов. Новый шоу-рум расположен в «Major City Новая Рига» на Новорижском шоссе в девяти километрах от МКАД и предлагает клиентам полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Genesis, сообщает пресс-служба корейской марки.

Новый шоу-рум Genesis Major занимает площадь 500 кв. м. и расположен на первой линии комплекса «Major City Новая Рига», одного из крупнейших в России дилерских холдингов «Мэйджор Автомобили». В шоу-руме представлен весь модельный ряд Genesis, включая новинки – кроссовер GV80 и обновленный бизнес-седан G80. Клиентам доступен широкий выбор оригинальных аксессуаров и различных услуг, в том числе финансовые продукты.

По итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Genesis реализовали 1138 автомобилей, что на 41% меньше по сравнению с прошлом годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года компания Genesis начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70.

В каких еще городах есть дилерские центры Genesis, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».