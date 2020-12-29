В Росстандарте сменился руководитель

Руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 декабря назначен Антон Шалаев, сменивший на этом посту Алексея Абрамова, который освобожден от должности по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, Антон Шалаев родился в 1978 году в г. Москва. В 2000 году с отличием окончил Московский государственный авиационный институт им. С.Орджоникидзе, а в 2009 году окончил обучение по программе MBA, European School of Management and Technology (Берлин). В период с 2004 по 2016 годы работал на руководящих должностях в ряде организаций по направлениям сертификации и стандартизации, в том числе в ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» и ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении». Также являлся заместителем председателя технического комитета по стандартизации № 323 «Авиационная техника», став в 2015 году победителем конкурса «Авиастроитель года – 2015» за вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении. В 2016 году был назначен заместителем руководителя Росстандарта, курирующим вопросы технического регулирования и стандартизации.

Антон Шалаев – автор более 30 публикаций в области стандартизации, сертификации и управления качеством. С 2016 по 2018 годы, и с 2020 года – член Технического Управляющего Бюро Международной организации по стандартизации (TMB ISO).

В 2020 году Росстандартом, как органом госнадзора за конструктивной безопасностью автомобилей, был согласован отзыв более 500 тыс. единиц транспортных средств в рамках отзывных кампаний, связанных с нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

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