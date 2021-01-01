Какие импортные иномарки покупают в России: ТОП-5 брендов и моделей | АВТОСТАТ

Какие импортные иномарки покупают в России: ТОП-5 брендов и моделей

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Какие импортные иномарки покупают в России: ТОП-5 брендов и моделей

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что с января по ноябрь 2020 года россияне приобрели почти 195 тыс. новых легковых автомобилей, произведенных за пределами РФ. Теперь мы приводим рейтинг наиболее популярных марок и моделей таких машин.

13% от этого количества пришлось на автомобили Mercedes-Benz импортной сборки. Так, по итогам 11 месяцев их было куплено 25 тыс. единиц. Немного отстает от лидера Toyota – легковые машины японского бренда, выпущенные за рубежом, разошлись тиражом в 24,4 тыс. экземпляров. Далее следуют немецкий BMW (20,8 тыс. шт.) и японский Lexus (17,6 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров китайский Geely (13,4 тыс. шт.).

Самой популярной импортной иномаркой на российском рынке оказывается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который за 11 месяцев был куплен в объеме 9,6 тыс. единиц. Второе место в модельном рейтинге занимает кроссовер Lexus RX (9 тыс. шт.), третье – Geely Atlas (6,2 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-5 здесь также попали Chery Tiggo 4 и Suzuki Vitara (5,4 тыс. и 5,1 тыс. шт. соответственно).

Найти импортные (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz

, источник: АВТОСТАТ

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