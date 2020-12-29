Иномарки из каких стран покупают россияне: ТОП-10

За период с января по ноябрь жители нашей страны приобрели около 195 тыс. новых легковых автомобилей, произведенных за пределами РФ. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 15% от общего объема российского рынка. Рассмотрим, иномарки из каких стран чаще всего покупают россияне.

Порядка 40% от этого количества пришлось на автомобили, собранные в Германии. Так, по итогам 11 месяцев в России было куплено 73,5 тыс. новых легковых машин немецкой сборки. А вот примерно каждая четвертая импортная иномарка была выпущена в Японии (45,5 тыс. шт.).

Немногим более 10%, или 20,3 тыс. единиц, составили автомобили, произведенные в Китае. 13,5 тыс. машин прибыло к нам из соседней Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, в которой было собрано 7,5 тыс. автомобилей, купленных россиянами.

Кроме них, в ТОП-10 стран, на территории которых были собраны новые легковые машины, приобретенные жителями РФ в январе – ноябре, попали: Таиланд (6,9 тыс. шт.), США (6,5 тыс. шт.), Венгрия (6,3 тыс. шт.), Швеция (4,1 тыс. шт.) и Турция (4 тыс. шт.).

Найти эти (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz