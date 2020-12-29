Микроавтобус Ford Tourneo Custom ушел с российского рынка

Компания «Соллерс Форд» завершила продажи в России микроавтобусов Ford Tourneo Custom. По данным портала Wroom.ru, машин у дилеров уже не осталось.

Модель Ford Tourneo Custom выпускается в Турции с 2012 года, в нашей стране спрос на эту машину был очень низким. Например, в прошлом году на российском рынке было реализовано лишь 166 таких микроавтобусов. Для сравнения: «большой» Ford Transit российского производства разошелся тиражом в 12,5 тыс. экземпляров.

Ford Tourneo Custom предлагался в России с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 125 л. с. и 6-ступенчатой механикой. Покупатели могли выбрать вариант со стандартной или удлиненной колесной базой, в салоне было восемь или девять мест в зависимости от исполнения.

Цены на микроавтобус начинались с отметки 2 млн 461 тыс. рублей. Грузовой фургон Transit Custom, по конструкции аналогичный пассажирской модели Tourneo Custom, по-прежнему продается на российском рынке.

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Фото: AutoWP.ru