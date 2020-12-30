Hyundai подвела первые итоги онлайн-продаж в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в числе первых мировых автопроизводителей запустила в России сервис онлайн-продаж. Эта платформа позволяет бесконтактно в режиме онлайн пройти на сайте компании весь цикл приобретения нового автомобиля, включая полную оплату банковской картой, страхование КАСКО и ОСАГО, а также оформление кредита при его необходимости, сообщает пресс-служба корейской марки.

Всего с момента запуска платформы 1 декабря по 21 декабря 2020 года на ней было забронировано 510 автомобилей, предоплачено 85, полностью оплачено 55 и выдано 47 автомобилей. В сервисе уже доступен почти весь модельный ряд Hyundai, а последние новинки – флагманский кроссовер Hyundai Palisade и седан Hyundai Elantra седьмого поколения – в этом году можно приобрести исключительно на новой платформе.

Параллельно с развитием онлайн-сервисов, компания продолжает наращивать свою дилерскую сеть: в 2020 году она расширилась до 190 официальных дилерских центров, расположенных в самых разных регионах страны.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Hyundai, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».