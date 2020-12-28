Suzuki в 2020 году увеличила продажи в России

Компания Suzuki по итогам 2020 года планирует реализовать в России порядка 8 тыс. автомобилей против 7731 машины годом ранее. К концу 2020 года дилерская сеть Suzuki насчитывает 56 дилерских центров в 43 городах России, Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Бестселлером Suzuki на российском рынке остается компактный кроссовер Vitara. Напомним, он представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Моторная гамма модели включает двигатель 1.6 VVT с отдачей в 117 л.с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л.с. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика». Автомобиль имеет клиренс в 185 мм и оснащен системой полного привода AllGrip Select с 4 режимами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в следующем году не запланировано.

Какие модели других брендов можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».