Калужский завод Volkswagen ушел на зимние каникулы

Калужский завод Volkswagen Group Rus приостановил производство автомобилей в связи с проведением ежегодного зимнего корпоративного отпуска, который будет проходить на предприятии с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Производственная площадка в Нижнем Новгороде будет находиться в отпуске с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, отметив, что официальные дилеры Volkswagen и Skoda обеспечены автомобилями в достаточном количестве.

Напомним, весной 2020 года калужский завод Volkswagen Group Rus начал производство лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Также на этом предприятии, напомним, выпускается кроссовер Volkswagen Tiguan. Кроме того, в октябре на производственной площадке в Нижнем Новгороде стартовало производство лифтбека Skoda Octavia нового поколения, который выпускается там наряду с кроссоверами Skoda Kodiaq и Karoq.

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