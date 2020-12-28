На петербургском заводе Hyundai назначен новый гендиректор

Генеральным директором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с 1 января 2021 года назначен Джу Сучоун, который сменит на этом посту Сона Кёнгсу. На протяжении последнего года Джу Сучоун занимал позицию директора производственного дивизиона российского завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, он хорошо знаком не только со спецификой производственной деятельности, но и с особенностями петербургской производственной площадки Hyundai Motor. В 2010 году Джу Сучоун принимал участие в запуске цеха сборки завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». 10 лет назад он возглавлял команду корейских специалистов, отвечавших за запуск оборудования цеха сборки и качество автомобиля Hyundai Solaris – первой модели, сошедшей с конвейера российского завода компании Hyundai Motor.

Новый генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун родился 1 января 1965 года в Сеуле, там же получил высшее образование в области машиностроения. Его карьерный путь в компании Hyundai Motor начался на заводе в городе Ульсан в 1989 году на позиции инженера цеха сборки. Джу Сучоун посвятил более 30 лет совершенствованию производственных процессов и повышению качества автомобилей Hyundai. До приезда в Россию в декабре 2019 года он 10 лет проработал в Центре перспективных производственных технологий, который расположен в Корее, в городе Намьянг. Шесть лет назад Джу Сучоун получил должность директора и возглавил Центр. Основная задача этого подразделения – испытание новых производственных технологий до момента их массового внедрения, чтобы гарантировать высокое качество будущих моделей Hyundai.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге является вторым крупнейшим автопроизводителем в России. С конвейера завода ежегодно сходит более 200 тыс. автомобилей.

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