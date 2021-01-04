Какие новинки появятся на российском авторынке в 2021 году?

В 2021 году на российском авторынке появится более 50 новых и обновленных моделей, которые уже анонсированы для нашей страны. Между тем, далеко не все автопроизводители раскрывают свои планы по обновлению модельных линеек, поэтому можно ожидать, что новинок окажется еще больше. АВТОВАЗ в первой половине 2021 года начнет продажи обновленного универсала LADA Largus. Компания KIA анонсировала появление на российском рынке в 2021 году минивэна Carnival четвертого поколения и обновленного фастбека Stinger. Что касается новых моделей от Hyundai, в феврале наступившего года в продажу поступит обновленный кроссовер Santa Fe, в апреле – Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Компания Renault в 2021 году представит на российском рынке кроссовер Duster второго поколения. У дилеров Mazda в середине января появится новый компактный кроссовер Mazda CX-30. Компания Mitsubishi весной наступившего года привезет в нашу страну обновленный внедорожник Pajero Sport. Кроме того, в первом полугодии до России доберется рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Компания Suzuki в 2021 году представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Vitara. Две новинки готовит компания Subaru: в апреле должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ориентировочно в июле у российских дилеров станет доступно для заказа новое поколение Outback. Что касается новинок от Skoda, то лифтбек Octavia четвертого поколения, который уже предлагается к заказу с мотором 1.4TSI/150 л.с., в первом квартале 2021 года будет также доступен с двигателями 1.6MPI/110 л.с. и 2.0TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Компания Chery в 2021 году представит на российском рынке три новых модели. Так, в первом квартале в продажу должен поступить новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, во втором квартале – компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), а в четвертом квартале ожидается появление Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). А модельный ряд премиального субберна CHERYEXEED, который недавно вышел на российский рынок с полноприводным кроссовером TXL, во второй половине наступившего года пополнят флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. Что касается новинок от JAC, то в апреле 2021 года у дилеров появится рестайлинговый кроссовер JAC S3, в июле в продажу поступит новый кроссовер JAC X4, а в октябре ожидается пикап JAC T8 Pro. Компания Changan в 2021 году представит на российском рынке обновленные кроссоверы CS35Plus и CS55. Кроме того, планируется привезти новый кроссовер Uni-K, который был представлен на Международном автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября. Также обсуждается возможность вывода на российский рынок компактного седана Eado. Компания Geely в 2021 году начнет продажи в России обновленного кроссовера Atlas Pro. А FAW весной 2021 года планирует вывести на российский рынок новый кроссовер Besturn T77. Кроме того, к концу наступившего года возможно появление моделей Т33 и Т99.

Компания Genesis во втором квартале 2021 года начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70. А уже в январе у дилеров Cadillac появится новый компактный кроссовер XT4. В начале февраля российские клиенты смогут получить автомобили нового Mercedes-Benz S-Класс. Позже – летом 2021 – состоится выход на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс. Компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Компания Infiniti к концу наступившего года представит на российском рынке новый купе-кроссовер QX55 и кроссовер QX60 нового поколения. Российские дилеры Jeep с января 2021 года начнут прием заказов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенную в честь 80-летия бренда, а в шоу-румах такие автомобили появятся во втором квартале 2021 года. Кроме того, в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы).