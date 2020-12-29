Porsche рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания Porsche рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке, в 2021 году. Среди них – купе 911 Turbo и кабриолет 911 Turbo Cabriolet нового поколения, полноприводный спорткар 911 Targa и коллекционная модель 911 Targa Heritage Design. Также в будущем году в продажу поступят новые плагин-гибридные модели Panamera в трех вариантах кузова – спортивный седан, Executive (удлиненная версия) и Sport Turismo. Кроме того, у российских дилеров появятся новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, а также новые версии электрического спорткара Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Порше Руссланд».

Напомним, ранее компания Porsche увеличила запас хода на электротяге для всех подключаемых гибридов Cayenne E-Hybrid нового модельного года, которые уже доступны для заказа у российских дилеров. Брутто-емкость высоковольтной батареи благодаря оптимизированным ячейкам выросла с 14,1 кВтч до 17,9 кВтч, что позволяет увеличить запас хода на 30%. Cayenne E-Hybrid в городском цикле WLTP EAER City может проехать без вредных выбросов 48 км (NEDC: до 56 км), у Turbo S E-Hybrid этот показатель по WLTP составляет до 42 км (NEDC: до 53 км).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».