В Москве рынок автомобилей с пробегом падает, а в Петербурге – растет

Москва и Санкт-Петербург остаются крупнейшими рынками автомобилей с пробегом среди всех городов РФ. Но если в столице страны вторичный рынок показывает падение, то в Питере наблюдается его рост.

Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2020 года рынок подержанных легковых автомобилей в Москве снизился на 1,8%, а в Петербурге за этот же период он вырос на 4,2%.

Если рассматривать 25 российских городов по объему вторичного рынка, то, кроме столицы, падение наблюдается еще в пяти: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Омске, Уфе и Нижнем Новгороде. При этом только в последнем из них рынок сократился сильнее (-3%), чем в Москве.

В остальных же 19 городах рынок автомобилей с пробегом растет. Причем в четырех его рост оказался даже выше, чем в Северной столице: Иркутск (+4,5%), Тольятти (+5,6%), Пермь (+5,8%), Казань (+7%). Более подробная информация об этом, а также о том, сколько именно подержанных машин купили жители различных городов, содержится здесь.

Найти автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ