Haval запатентовал в России дизайн H6 нового поколения

Компания Haval запатентовала в России дизайн нового кроссовера H6 третьего поколения. Соответствующее свидетельство появилось в открытой базе Роспатента, сообщает портал «Китайские автомобили». Как отмечается, получение патента не является прямым указанием на то, что модель появится на рынке, однако это вполне вероятно. Особенно в случае с H6 – ведь это абсолютный бестселлер бренда. И после ухода из России «шестерки» первой генерации появление новой версии кажется логичным. Кроме того, в октябре в Сети опубликовали фото кузова, похожего на новинку, на конвейере тульского завода Great Wall.

Официально в компании перспективы Haval H6 третьего поколения в России не комментируют. Но ранее исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего рассказал, что в 2021 году компания выведет на рынок «новую модель, которая будет конкурировать с компактными кроссоверами», а также «кроссовер в сегменте между моделями F7 и H9». Под последнюю характеристику вполне подходит и H6.

Как известно, Haval H6 2020 модельного года встал на новую платформу бренда LEMON. Он вырос в длину относительно предшественника на 53 мм (до 4653 мм), в ширину – на 26 мм (1886 мм), в высоту – на 10 мм (1730 мм). Колесная база увеличилась на 58 мм (до 2738 мм).

У новой «шестерки» полностью переработан салон: цифровая приборная панель выведена на небольшой планшет, важная информация транслируется на лобовое стекло с помощью HUD-дисплея, а у мультимедиасистемы свой экран – тачскрин с диагональю 12,3 дюйма. Рычаг переключения передач на центральном тоннеле заменила шайба. Оснащают H6 169-сильным турбомотором 1.5 и 2,0-литровым двигателем 4N20 на 224 л.с. и 385 Нм. Оба агрегата сочетаются с «роботом» 7DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод – только передний, но на автосалоне в Гуанчжоу уже показывали и кроссовер с 4WD.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Haval реализовали 14879 автомобилей (+49%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре компания Haval начала строительство завод двигателей в Тульской области. Новое предприятие, чей ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год, будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Роспатент