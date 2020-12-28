Раскрыты новые подробности о рестайлинговой LADA Vesta

Завод «ЛАДА Ижевск» на прошлой неделе выпустил первые 10 рестайлинговых автомобилей LADA Vesta в топовой комплектации. Об этом сообщает паблик AvtoVAZ News, по данным которого полноценное производство новинки стартует в середине лета 2021 года, а в продажу автомобили поступят осенью.

Обновленную LADA Vesta можно будет отличить по новым бамперам (в передний интегрировали датчики парковки), противотуманным фарам прямоугольной формы, задним фонарям, капоту и крыльям, крышке багажника, а также форсункам стеклоомывателя, которые перенесли с капота на пластиковое жабо.

В салоне изменится приборная панель – она будет состоять из двух колодцев и экрана бортового компьютера между ними. Также Vesta получит новый мультируль, измененные дверные карты и другую обивку сидений. Планшет предложат для автомобилей в максимальной комплектации, а более простым версиям положен обычный экран мультимедийной системы с «Яндекс.Авто».

Изменений в моторной гамме не ожидается. В настоящее время Vesta доступна с бензиновыми моторами 1.6 мощностью 106 и 113 л.с. и 1,8-литровым агрегатом, который выдает 122 л.с. Для 113-сильного двигателя предусмотрен вариатор, а для других – 5-ступенчатая «механика».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 96088 машин (-4%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). При этом в настоящее время половина продаж LADA Vesta приходится на модификации с типом кузова SW.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Рендер: AvtoVAZ News