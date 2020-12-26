Рожденные в СССР: сколько осталось «советских» транспортных средств в РФ?

Сегодня, 26 декабря, исполняется 29 лет с момента распада СССР. Мы не будем вдаваться в политические подробности этого события, но по случаю такой даты просто расскажем, сколько еще транспортных средств, произведенных в советское время, осталось в нашей стране.

Как оказалось, из 55,4 млн зарегистрированных единиц авто- и мототехники 12% было выпущено еще при СССР, т.е. до 1992 года. По данным агентства «АВТОСТАТ», в количественном выражении это составляет 6,8 млн штук (на 1 июля 2020 года). Таким образом, это каждое восьмое транспортное средство в России.

Самая высокая их доля отмечена в сегменте мотоциклов – 70%. Иными словами, около 1,7 млн единиц мототехники сошло с конвейера в союзный период. Среди грузовиков эти показатели составляют 36%, или порядка 1,4 млн машин. В автобусном сегменте таковых 17,5%, что эквивалентно немногим более 70 тыс. экземпляров.

Из легкой коммерческой техники (LCV) только 9% относится к «советской», или свыше 370 тыс. штук. А наименьшая их доля зафиксирована среди легковых автомобилей – 7,5%. Хотя количественно их больше всего – 3,3 млн единиц.

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Фото: АВТОСТАТ