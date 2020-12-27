Mazda в ноябре увеличила продажи в России на 9%

Российские дилеры Mazda в ноябре реализовали 2953 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 23378 машин, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в ноябре составили 2221 машину (+8%). В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее компания Mazda объявила цены на новый компактный кроссовер Mazda CX-30, который поступит в продажу с 15 января 2021 года. Новинка будет доступна в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 млн 620 тыс. рублей до 2 млн 511 тыс. 400 рублей. Как прогнозируют в Mazda, более 90% продаж придутся на автомобиль в более дорогих версиях, а наиболее востребованной станет средняя комплектация Active. Производство нового кроссовера Mazda CX-30 налажено на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: КЛЮЧАВТО