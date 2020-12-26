Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания Jaguar Land Rover рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2021 году. Так, весной будущего года в продажу поступят обновленные Jaguar XF, Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace и Jaguar I-Pace. Что касается бренда Land Rover, то в нашей стране ожидаются обновленный Discovery, а также Range Rover Velar 21 модельного года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.

Напомним, в ноябре российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи нового Land Rover Defender. Первые внедорожники доступны в пятидверной версии 110, а короткобазные Defender 90 с трехдверным кузовом будут представлены в начале следующего года. Базовая стоимость модели составляет 4 млн 060 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».