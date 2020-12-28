Новый Nissan Note получил полный привод | АВТОСТАТ

Новый Nissan Note получил полный привод

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Новый Nissan Note получил полный привод

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Компания Nissan представила полноприводную модификацию компактного хэтчбека Note нового поколения. Пока такой автомобиль будет представлен только на внутреннем рынке в Японии доступен по цене от 2,28 млн иен, что эквивалентно примерно 1,61 млн рублей по нынешнему курсу, сообщает портал Autonews.ru.

Nissan Note AWD оснастили гибридной силовой установкой с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым атмосферным двигателем, выступающим исключительно в роли генератора для подзарядки для аккумуляторов во время езды. В движение автомобиль приводят два электромотора: на передней оси мощностью 116 л. с. и 68-сильный – на задней. Электроника отвечает за оптимальное распределение тяги, подключая заднюю ось при пробуксовке на влажной поверхности, снеге или льду.

Напомним, стандартный Nissan Leaf третьего поколения дебютировал в ноябре 2020 года. Вопреки современным тенденциям увеличения габаритов автомобиля, разработчики вместе со сменой поколения уменьшили размеры компактвэна. Длина машины сократилась на 55 мм, а размер колесной базы урезали на 20 миллиметров. В салоне, который имеет мало общего с предшественником, появилась цифровая приборная панель, беспроводная система зарядки для смартфонов, а также большой дисплей мультимедиа в виде планшета.

Какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Nissan

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония новинки nissan nissan note

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