Volkswagen завершил производство электрического Golf

Компания Volkswagen завершила производство электрокара e-Golf – на предприятии в Дрездене выпущен последний экземпляр «батарейного» хэтчбека. Но конвейер будет пустовать недолго: уже через несколько недель с него начнет сходить хэтчбек ID.3, сообщает портал Motor.ru.

Volkswagen e-Golf выпускался семь лет: его представили в 2014 году и собирали на мощностях фабрики в Вольфсбурге до лета нынешнего года. В 2017 году производство электрокара наладили в Дрездене – за три года там собрали 50401 автомобиль. В целом два завода выпустили 145561 экземпляр электрического «Гольфа».

Обновившийся осенью 2016 года e-Golf оснащался 136-сильным электромотором и разгонялся с места до «сотни» за 9,6 секунды. Максимальная скорость составляла 150 км/ч. Литий-ионная батарея, объем которой с обновлением увеличили с 24,2 до 35,8 кВт/ч, обеспечивала хэтчбеку запас хода до 200 км.

Попрощавшись с e-Golf, завод в Дрездене начнет готовить конвейер к производству хэтчбека ID.3, который считается преемником электрического «Гольфа». Его сборка стартует в январе 2021 года. Таким образом, дрезденская фабрика станет вторым предприятием после завода в Цвиккау, которое будет собирать автомобили на электрической модульной архитектуре MEB.

Эта же платформа ляжет в основу кроссовера ID.4, а также флагманского «зеленого» седана, который составит конкуренцию Tesla Model S. При этом модульная «тележка» позволит Volkswagen продавать электроседан по доступной цене. Ожидается, что его сборка стартует в Вольфсбурге к 2025 году, а объемы производства составят до 300 тыс. экземпляров в год.

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Фото: Volkswagen