Стали известны подробности о новой Skoda Fabia

Компания Skoda в 2021 году выпустит компактную модель Fabia следующего поколения, которая в первый год продаж будет доступна только с кузовом хэтчбек, а универсал появится не ранее 2023 года. Об этом в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport рассказал глава чешской марки Томас Шефер.

Новый хэтчбек Skoda Fabia будут продавать параллельно с универсалом предыдущего поколения, который продержится на конвейере до конца 2022 года, пока его не сменит автомобиль нового поколения в пятидверном кузове.

Следующую Skoda Fabia построят на платформе MQB-A0, уже используемую на новых Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Как и другие новые автомобили чешского бренда, четвертая Fabia будет больше предшественника и получит более просторный салон, пишет портал Autonews.ru.

Моторная гамма будет представлена трехцилиндровыми атмосферными и турбированными двигателями, которые в зависимости от модификации будут работать с механической коробкой передач или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Кроме того, в следующем году состоится премьера электрического кроссовера Enyaq GT, который был замечен во время дорожных испытаний в октябре нынешнего года. Автомобиль будет доступен с агрегатами мощностью от 150 до 310 л. с. и блоками аккумулятором различной емкости, которые позволят проехать без подзарядки от 340 до 500 км.

Глава Skoda также рассказал, что к 2023 году компания выпустит компактный городской автомобиль Citigo следующего поколения, который будет конкурировать с новой Toyota Aygo. Также Skoda ведет разработку большого кроссовера Kodiaq второго поколения.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda