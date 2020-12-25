С помощью господдержки в 2020 году продано более 256 тысяч автомобилей

По итогам 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке спроса в России было реализовано в общей сложности более 256 тысяч автомобилей. Из них 199,3 тыс. машин продано по программе льготного автокредитования, бюджет которой в 2020 году составил 20,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Реализация в рамках программы льготного лизинга составила 52 тыс. автомобилей (объем господдержки – 12,5 млрд руб.), в том числе 10,6 тыс. машин было продано по программе «Доступная аренда». Кроме того, более 5,1 тыс. автомобилей было реализовано по программе субсидирования газомоторной техники (объем господдержки – 1,28 млрд руб.).

«Мы заканчиваем год с результатами по господдержке спроса на легковые авто, которые вселяют оптимизм. Программы пользуются популярностью, это можно наглядно видеть по увеличивающимся от месяца к месяцу продажам с господдержкой. В наших планах на будущий год продолжить эти программы», – заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

«К сожалению, предполагаю, что повышенный спрос на автомобили в последние месяцы обернется падением рынка в начале 2021 года. Мы понимаем, что на рынок 2021-го года будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. Поскольку пока нет перспектив для роста доходов населения, значит, определяющим фактором наряду с повышением цен станет поддержка спроса правительством через льготные программы кредитования. В целом, как мы видим на сегодняшний день, динамика роста авторынка в следующем году будет в пределах 3-5%, но при том первый квартал просядет по сравнению с 2020-м», – отметил, в свою очередь, президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев.

Подробнее о прогнозах российского авторынка в 2021 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Hyundai