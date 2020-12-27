В ноябре рынок подержанных мотоциклов вырос на 18%

Вторичный рынок мототехники в нашей стране продолжает демонстрировать положительную динамику – как и рынок новых мотоциклов. Но если последний из них вырос в ноябре на 48% (о чем специалисты агентства «АВТОСТАТ» сообщали ранее, то рынок мотоциклов с пробегом показал немногим меньший рост – только на 18%.

По данным агентства, его объем за последний осенний месяц составил 3,2 тыс. единиц. Наибольшие предпочтения в ноябре россияне отдавали подержанным мотоциклам из Японии: в ТОП-5 самых популярных здесь вошли четыре японских марки (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki) и одна немецкая (BMW). В общей сложности этой пятерке лидеров принадлежит около 60% вторичного рынка мототехники. При этом, стоит отметить, что фактически каждый пятый перепродаваемый мотоцикл принадлежал марке Honda (около 22% от общего объема).

Если рассматривать региональную структуру этого рынка, то около четверти его приходится на Москву и область. Так, жители российской столицы в ноябре стали обладателями 459 мотоциклов с пробегом, а Подмосковья – 317. В Краснодарском крае было куплено 265 единиц такой техники, в Санкт-Петербурге – 193, в Ростовской области – 101. В каждом из оставшихся субъектов РФ было приобретено менее сотни экземпляров подержанной мототехники.

Несмотря на ноябрьский рост, по итогам 11 месяцев 2020 года динамика вторичного рынка мотоциклов пока остается отрицательной. За этот период россияне перерегистрировали около 85 тыс. мотоциклов, что на 2% меньше, чем за январь – ноябрь 2019 года.

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