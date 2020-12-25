Завод «Соллерс Форд» уходит на зимние каникулы

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге с 28 декабря приостановит производство автомобилей в связи с проведением ежегодного корпоративного отпуска. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что выпуск Ford Transit на елабужском конвейере будет возобновлен 11 января.

«В этот период будут проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования. На время новогодних каникул дефицита автомобилей в Transit-центрах не ожидается», – отметили в пресс-службе «Соллерс Форд».

В 2021 году завод «Соллерс Форд» продолжит работу в прежнем режиме, 5 дней в неделю. Сокращение рабочих дней и смен, также, как и сотрудников не планируется. Компания планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 141 единицу. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Ford реализовали 11681 легкий коммерческий автомобиль Ford Transit, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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