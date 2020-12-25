Bentley выпустит первый электромобиль не ранее 2025 года

Компания Bentley готовится вступить в сегмент «зеленых» автомобилей. По данным издания Autocar, пионером электрической линейки марки станет роскошный седан с «высокой посадкой», который дебютирует не ранее 2025 года.

Вслед за седаном производитель из Крю выпустит ряд других электрокаров в различных форм-факторах, а к 2030 году, согласно нынешнему плану, все модели Bentley станут полностью электрическими. Уже с 2026 года компания электрифицирует 100% своих моделей: в производственной гамме останутся только «зеленые» машины и подключаемые гибриды, пишет портал Motor.ru.

Ожидается, что базой для первенца «батарейного» семейства Bentley станет электрическая платформа PPE, на которой в рамках проекта Artemis («Артемида») разрабатывает свой инновационный электромобиль Audi. В Bentley эту информацию пока не подтвердили.

По данным Autocar, электромобиль Bentley получит кузов типа седан и относительно высокий клиренс, обусловленный необходимостью расположить под полом объемный комплект батарей. Основные черты внешности новинка позаимствует у показанного летом прошлого года концепт-кара EXP 100 GT, однако вероятно, что для серийной версии кузов подретушируют в угоду аэродинамике.

По словам техдиректора Volkswagen Group Маттиаса Рабе, за седаном последует «семейство электрокаров», построенных на «совершенно новой платформе». В Bentley рассчитывают на то, что к 2025 году доступными станут аккумуляторы объемом от 110 до 120 кВт/ч, благодаря которым более крупные автомобили смогут проезжать на одной зарядке до 500 км.

До тех пор марка рассчитывает оснащать электрическими силовыми установками только небольшие и среднеразмерные модели, так что на запуске линейки не стоит ожидать появления крупного электрокара, сравнимого по габаритам с Continental GT или Flying Spur.

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Фото: www.autocar.co.uk