Новый Hyundai Tucson стал мощным гибридом

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения дебютировал сразу во множестве вариантов, но самый мощный подзаряжаемый гибрид рассекречен только сейчас. Это первая модификация в семействе, которую можно подключить к розетке, пишет издание «Авторевю».

Под капотом такого Hyundai Tucson установлена та же бензиновая турбочетверка 1.6 T-GDI (180 л.с., 265 Нм), что у начального гибрида без вилки. Но в 6-ступенчатый «автомат» встроен более могучий электромотор, который выдает 91 л.с. и 304 Нм. Совокупная отдача этого тандема достигает 265 л.с. и 350 Нм. Полноприводная трансмиссия (с муфтой на задней оси) полагается такому гибриду по умолчанию.

А главное различие двух гибридов – литий-ионный тяговый аккумулятор. Если у начальной модификации Tucson Hybrid он имеет емкость всего 1,49 кВт/ч, то Plug-in Hybrid оснащен батареей на 13,8 кВт/ч, которая установлена под полом салона и вдобавок имеет жидкостное охлаждение. Предусмотрен чисто электрический ездовой режим, в котором полностью заряженный кроссовер может проехать 50 км (по циклу WLTP).

Гибридная начинка почти не повлияла на простор в салоне, но объем багажника все-таки уменьшен: с 620 до 558 литров «под шторкой» и с 1799 до 1737 литров со сложенным задним диваном. В Европе продажи подзаряжаемых версий начнутся весной 2021 года, а позже такой Tucson появится и на других мировых рынках, хотя в России его можно не ждать.

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Фото: Hyundai