Maserati обновила сразу три своих модели

Компания Maserati представила обновленные седаны Ghibli и Quattroporte, а также рестайлинговый кроссовер Levante. Новинки уже доступны для заказа в США по цене от 74390, 77890 и 104390 долларов соответственно. Когда обновленные модели появятся на других рынках, пока не известно, пишет портал Autonews.ru.

Обновленный седан Ghibli получил новую решетку радиатора. При этом в версии Gran Lusso радиаторная решетка оснащается хромированными ламелями, а GranSport – ребрами, отделанными в стиле «рояльный лак». Кроме того, машина получила фонари с другой графикой. В салоне седана появилась модернизированная мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем. Также небольшие изменения претерпела и приборная панель автомобиля. В гамму моторов седана по-прежнему входит 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, мощность агрегата составляет 350 и 430 л.с. Ghibli Trofeo, оснащается 3,8-литровым мотором V8, развивающим 580 л.с.

Аналогичные изменения в дизайне достались седану Quattroporte и кроссоверу Levante. Правда, вседорожнику оставили старую мультимедийную систему с 8,4-дюймовым тачскрином с более высоким разрешением и новой графикой. Гамма моторов у кроссовера повторяет Ghibli. Кроме этого Levante можно приобрести с 558-сильным агрегатом V8.

Еще одно новшество для обновленных моделей – комплекс систем помощи водителю Active Driving Assist. В него вошел адаптивный круиз-контроль с функцией удержания полосы, который работает на скоростях до 145 км/ч. Наконец, с помощью приложения Maserati Connect автовладелец всегда сможет проследить за своей машиной и получить ее координаты в случае угона.

Какие модели могут появиться на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Maserati