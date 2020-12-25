Внедорожники УАЗ выходят на рынок США

Компания Bremach Inc. стала официальным дистрибьютором российских моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап» в США. Еще в октябре два автомобиля ввезли в страну для сертификации, а в настоящее время они проходят плановые испытания при содействии инженерно-технической службы УАЗа.

Как сообщает портал Motor.ru, за океан доставили внедорожник и пикап в комплектации «Статус», оснащенные 6-диапазонной автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая сочетается с 2,7-литровым мотором ZMZ мощностью 150 л.с. В США УАЗ «Патриот» переименуют в Bremach Taos, а «Пикап» – в Brio. Соответственно, изменятся и логотипы на радиаторной решетки и на багажной двери, вместо «уазовской» эмблемы появится шильдик Bremach.

Что же касается стоимости моделей в США, то «Патриот» уже доступен для заказа по цене от 26405 долларов (примерно 1,9 млн рублей по нынешнему курсу). Стоимость пикапа пока не объявлена, но, по предварительным данным, она составит 27882 доллара (2,08 млн рублей). Для сравнения, цены на Honda Ridgeline начинаются от 33900 долларов (2,5 млн рублей), Nissan Frontier/Navara – от 26790 долларов (1,99 млн рублей), а Ford F-150 – от 28940 долларов (2,15 млн рублей).

Компания Bremach, которая представлена в Италии, США, Латинской Америке, Африке и других странах, известна благодаря спецавтомобилям, использующимися различными службами для спасательных работ, в ходе пожаротушений и других операций в труднодоступных местах.

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Фото: УАЗ